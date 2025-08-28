Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Nachmittag auf rotes Terrain

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 1,16 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 1,16 USD abwärts. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,16 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,18 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 470.366 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 1,87 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 69,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 28.07.2025 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 224,53 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 229,88 Mio. USD erwirtschaftet worden.

2026 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,099 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

