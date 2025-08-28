DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.057 +0,7%Nas22.217 -0,5%Bitcoin97.680 -0,7%Euro1,1845 -0,2%Öl68,34 -0,2%Gold3.686 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX schließt stabil -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
Trotz Rekordrally beim Edelmetall: Laufen Bitcoin-ETFs Gold bald den Rang ab? Trotz Rekordrally beim Edelmetall: Laufen Bitcoin-ETFs Gold bald den Rang ab?
thyssenkrupp-Aktie fällt dennoch: IG Metall sieht in Jindal "perfekte Ergänzung" für thyssenkrupp Steel thyssenkrupp-Aktie fällt dennoch: IG Metall sieht in Jindal "perfekte Ergänzung" für thyssenkrupp Steel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Tilray (ex Aphria) im Fokus

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittwochnachmittag in Grün

17.09.25 16:13 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittwochnachmittag in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 1,23 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
1,02 EUR 0,01 EUR 1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 1,23 USD nach oben. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,23 USD zu. Mit einem Wert von 1,22 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 302.923 Aktien.

Am 18.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 52,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,35 USD ab. Mit Abgaben von 71,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 28.07.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 224,53 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 229,88 Mio. USD umgesetzt worden.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese profitiert zeitweise von Regulierungsänderungsplänen

Tilray-Aktie gibt kräftig nach: Tilray schockiert Anleger mit deutlich höherem Verlust

Tilray-Aktie bricht ein: Tilray schreibt Verluste

In eigener Sache

Übrigens: Tilray (ex Aphria) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tilray (ex Aphria)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tilray (ex Aphria)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tilray (ex Aphria)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tilray (ex Aphria) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen