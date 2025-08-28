Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittwochnachmittag in Grün

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 1,23 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 1,23 USD nach oben. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,23 USD zu. Mit einem Wert von 1,22 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 302.923 Aktien.

Am 18.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 52,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,35 USD ab. Mit Abgaben von 71,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 28.07.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 224,53 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 229,88 Mio. USD umgesetzt worden.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese profitiert zeitweise von Regulierungsänderungsplänen

Tilray-Aktie gibt kräftig nach: Tilray schockiert Anleger mit deutlich höherem Verlust

Tilray-Aktie bricht ein: Tilray schreibt Verluste