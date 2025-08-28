Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Abend mit Aufschlag
Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 1,24 USD.
Die Aktie notierte um 20:06 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 1,24 USD zu. In der Spitze legte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,25 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1,22 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 1.625.078 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 1,87 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,35 USD. Dieser Wert wurde am 24.06.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.
Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,04 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 229,88 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 224,53 Mio. USD.
Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 -0,099 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese profitiert zeitweise von Regulierungsänderungsplänen
Tilray-Aktie gibt kräftig nach: Tilray schockiert Anleger mit deutlich höherem Verlust
