Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 1,71 USD.

Um 15:50 Uhr stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 1,71 USD. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,72 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 1,69 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 148.271 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 06.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,40 USD an. Gewinne von 99,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,50 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 12,02 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Tilray (ex Aphria)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 29.02.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,12 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,90 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 188,34 Mio. USD – ein Plus von 29,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 145,59 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 24.07.2024 präsentieren.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,291 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Aurora Cannabis gehörte zuletzt zu den meist-geshorteten Aktien - die Gründe

Aktien von Tilray und Canopy knicken nach Kurssprung wieder ein: US-Regierung plant offenbar Lockerung von Marihuana-Regelung

Tilray enttäuscht mit Zahlenwerk - Tilray-Aktie -20 Prozent