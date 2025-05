Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Tilray (ex Aphria)

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 0,450 USD abwärts.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 0,450 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Tilray (ex Aphria)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,445 USD aus. Bei 0,457 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 211.309 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 31.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 2,145 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 376,667 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,414 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 8,022 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Tilray (ex Aphria)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 08.04.2025 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,12 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 185,78 Mio. USD im Vergleich zu 188,34 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2027 ein EPS von --0,052 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

