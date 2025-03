Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 0,665 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,6 Prozent auf 0,665 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf 0,674 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,645 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 492.447 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Bei einem Wert von 2,965 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 345,664 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2025 bei 0,578 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,167 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 10.01.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 USD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 210,95 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 193,77 Mio. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.04.2025 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,185 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie auf Talfahrt: Tilray weitet Verluste aus

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tilray-Aktie fällt: Tilray kann Verluste etwas reduzieren - Umsatz aber unter Erwartungen