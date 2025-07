Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Nachmittag fester

So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 0,627 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 0,627 USD zu. Kurzfristig markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 0,635 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,629 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 289.506 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 2,145 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 242,160 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.06.2025 (0,351 USD). Mit Abgaben von 44,010 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 08.04.2025 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,12 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 185,78 Mio. USD im Vergleich zu 188,34 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,202 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

