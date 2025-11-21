Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Tilray (ex Aphria)-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 0,917 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 0,917 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 0,949 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,910 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 459.066 Stück.

Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 2,310 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 151,936 Prozent hinzugewinnen. Am 24.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,351 USD ab. Abschläge von 61,719 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 09.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 209,50 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 200,04 Mio. USD umsetzen können.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,030 USD je Aktie ausweisen dürften.

