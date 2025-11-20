Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zündet am Donnerstagnachmittag Kursrakete

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,5 Prozent auf 1,02 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 5,5 Prozent auf 1,02 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,03 USD. Bei 1,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 346.781 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 2,31 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 127,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 189,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.10.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 209,50 Mio. USD im Vergleich zu 200,04 Mio. USD im Vorjahresquartal.

2026 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,030 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz

Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus

Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit