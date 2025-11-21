Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) schiebt sich am Abend vor

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 0,919 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere um 20:08 Uhr 2,2 Prozent. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,949 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 0,910 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.065.237 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 2,310 USD. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 151,388 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 0,351 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.06.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,802 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.10.2025 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 200,04 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 209,50 Mio. USD ausgewiesen.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,030 USD je Aktie ausweisen dürften.

