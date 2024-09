Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 1,71 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 1,71 USD. Im Tageshoch stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,72 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1,71 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 534.578 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 2,97 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 73,90 Prozent. Am 15.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,60 USD ab. Mit einem Kursverlust von 6,16 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 29.07.2024 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2024 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,21 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 229,88 Mio. USD im Vergleich zu 184,19 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.10.2024 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,119 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

