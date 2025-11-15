Tiny hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
15.11.25 06:35 Uhr
Tiny hat am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 54,0 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,7 Millionen CAD in den Büchern standen.
