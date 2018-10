Updates zu Fresenius Medical Care, Covestro, Fielmann und Kion

indizes in diesem Artikel MDAX 23.478,2

UBS hebt FMC auf 'Buy' - Ziel runter auf 82 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care) von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 86 auf 82 Euro gesenkt. Analyst Ian Douglas-Pennant sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Eckdaten des Dialysespezialisten eine gute Kaufchance. Die Kommentare zu den Aussichten hätten die Anleger etwas verunsichert, die Situation in der Branche sei aber intakt: Die Profitabilität sollte nach ihrem Rückfall vom Rekordniveau nun langfristig stabil bleiben. Die Aktie preise indes mit ihrer tiefsten Bewertung der vergangenen Jahre ein zu niedriges Margenniveau ein.

Berenberg senkt Covestro auf 'Hold' und Ziel auf 63 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Covestro von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 86 auf 63 Euro gesenkt. Die Aktie des Chemiekonzerns gehöre zu den am günstigsten bewerteten Aktien im Sektor, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das allein rechtfertige aber wegen der Perspektiven keine Kaufempfehlung. Die Markterwartungen für das Jahr 2019 seien wegen rückläufiger Preise für die Chemikalie MDI unerreichbar geworden.

NordLB hebt MTU auf 'Kaufen' und Ziel auf 205 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat MTU (MTU Aero Engines) nach Zahlen und einem erneut angehobenen Ausblick von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 190 auf 205 Euro angehoben. Die nach oben geschraubte Jahresprognose des Triebwerksherstellers erscheine eher konservativ, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte betont daher, dass ein höheres Bewertungsniveau bei der Aktie gerechtfertigt wäre.

Oddo BHF hebt Fielmann auf 'Buy' - Ziel auf 62 Euro gesenkt

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Fielmann vor Zahlen von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 65 auf 62 Euro gesenkt. Fielmann habe seinen Status als gute Alternative zu einem Investment in Anleihen ein Stück weit verloren und so preisten Investoren mittlerweile einen weniger hohen Aufschlag ein, schrieb Analyst Martin Decot in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit höher erwarteten Margen bis 2020 bleibe der positive Investmentansatz bei der Aktie seiner Ansicht nach aber intakt. Die Aktie verfüge auf dem gegenwärtigen Niveau über viel Aufwärtspotenzial.

JPMorgan hebt Kion auf 'Overweight' - Kursziel gesenkt

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Kion (KION GROUP) nach dem jüngsten Kursrutsch und den Zahlen zum dritten Quartal von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Das Kursziel senkte Analyst Glen Liddy in einer am Freitag vorliegenden Studie dagegen von 66,00 auf 59,50 Euro. Da der Experte seine Schätzungen für den Gabelstapler-Hersteller kaum änderte, begründete er das niedrigere Kursziel mit einem neuen Bewertungsansatz. Da der Kurs nach dem starken Absturz der Aktie in den vergangenen Monaten noch fast 30 Prozent bis zum reduzierten Kursziel hat, stufte er das im MDax notierte Papier hoch. Er lobte den guten Lauf im dritten Quartal und den starken Auftragseingang.

DZ Bank senkt Südzucker auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 11,40 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Südzucker von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert auf 11,40 Euro belassen. Er sehe die jüngste Kurserholung wegen des weiterhin schwierigen Marktumfelds im Zuckergeschäft und einer erneuten Verschlechterung des fundamentalen Ausblicks für die Bioethanoltochter als nicht nachhaltig an, schrieb Analyst Philipp Currle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Currle erwartet für das Zuckerjahr 2018/2019 unter Berücksichtigung einer massiv ausgeweiteten Produktion in Indien und Thailand unverändert eine globale Überproduktion.

Equinet hebt Takkt auf 'Buy' - Ziel 20 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat TAKKT nach den Zahlen für das dritte Quartal von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 18,50 auf 20,00 Euro angehoben. Die Zahlen deuteten auf ein dynamischeres Geschäft hin, schrieb Analyst Christian Bruns in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngsten Preiserhöhungen des Büroausstatters sollten sich günstig auf die Margenentwicklung auswirken.

CFRA senkt WPP auf 'Sell' und Ziel runter auf 800 Pence

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat WPP (WPP 2012) nach Zahlen von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 1250 auf 800 Pence gesenkt. Das niedrigere Gewinnwachstum je Aktie, die schwachen Unternehmensprognosen und das kurz- bis mittelfristig herausfordernde Umfeld für den Werbekonzern rechtfertigten seine Maßnahme, schrieb Analyst Adrian Ng in einer am Freitag vorliegenden Studie.

SocGen senkt Valeo auf 'Hold' und Ziel auf 31 Euro

PARIS - Die Societe Generale (SocGen) hat Valeo nach einer Gewinnwarnung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 62 auf 31 Euro halbiert. Die reduzierten Geschäftsziele untergrüben weiter das Vertrauen in den Autozulieferer, geht aus einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Die Analysten der französischen Großbank reduzierten ihre Profitabilitätsprognosen (operative Marge) für die Jahre 2018 und 2020.

HSBC hebt LVMH auf 'Buy' - Ziel runter auf 325 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 340 auf 325 Euro gesenkt. Er berücksichtige nun stärker die Konjunktursorgen, bleibe aber mit Blick auf die konsumfreudige chinesische Selfie-Generation zuversichtlich, schrieb Analyst Antoine Belge in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu Luxusgüter-Aktien. Nach den jüngsten Kursverlusten der Branche sei ein Kaufvotum angemessen./ajx

