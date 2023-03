NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla Model Y überzeugt bei Crash-Test

• Model Y erhält Bestnote bei Crash-Test• Zum dritten Mal in Folge Top Safety Pick+• IIHS hat 2023 strengere Kriterien festgelegt

Ende Januar machte das Model Y Negativschlagzeilen, nachdem ein Tesla-Fahrer von einem erschreckenden Erlebnis berichtete. Demnach sei bei seinem neuen Model Y nur wenige Tage nachdem er den SUV geliefert bekam plötzlich das Lenkrad abgefallen, während er auf der Autobahn unterwegs war. Er erklärte, er habe Glück gehabt, dass kein Auto hinter seinem Fahrzeug gewesen sei, sodass er seinen Tesla stoppen konnte, ohne dass etwas passiert sei.

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv