SNP-Aktie verliert: Konzernchef Schneider-Neureither verstorben

Der Konzernchef und Unternehmensgründer Andreas Schneider-Neureither ist in der Nacht auf den 2. November im Alter von 56 Jahren verstorben, wie SNP Schneider-NeureitherPartner am Dienstag in Heidelberg mitteilte. Der Manager hinterlässt den Anhaben zufolge seine Ehefrau und vier Kinder.

Via XETRA fällt die SNP-Aktie aktuell um 4,03 Prozent auf 45,20 Euro.

HEIDELBERG (dpa-AFX)

