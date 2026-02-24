Treasure Global präsentierte Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Treasure Global hat am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,47 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -10,000 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Treasure Global im vergangenen Quartal 1,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 260,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Treasure Global 0,3 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
