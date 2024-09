Trotz des Krieges hat Russland seine Dünger-Exporte in die EU gesteigert - zum Ärger deutscher Produzenten

Trotz vieler Sanktionen exportiert Russland weiterhin Güter in die EU. Beim Stickstoffdünger liefert Russland mittlerweile ein Drittel des EU-Bedarfs.

Stickstoffdünger ist der am meisten genutzte Dünger in der Landwirtschaft. Russland liefert aktuell ein Drittel des EU-Bedarfs. picture alliance/dpa | Jens Büttner

Trotz zahlreicher Sanktionen betreibt Russland weiterhin Handel mit der EU. So verdient das Land Milliarden mit dem Verkauf von Düngemitteln, die es billiger herstellen kann als die europäische Konkurrenz. EU-Produzenten schlagen deshalb in einem Brandbrief Alarm.

Eine Vielzahl westlicher Handelssanktionen soll verhindern, dass Russland weiter Geld verdient. Doch über Umwege exportiert das Land weiterhin Rohstoffe, umgeht Sanktionen und füllt seine Kriegskasse.

Neben den bekannten Gütern wie Rohöl und Erdgas gibt es einen weiteren Handelszweig, der Moskau Milliarden einbringt. So ist Russland zu einem wichtigen Düngemittellieferanten für die EU geworden.

Russland wird wichtiger Lieferant von Dünger

Russland kann Düngemittel ohne Einschränkungen in die EU exportieren. Bei Stickstoffdünger gewinne Moskau stetig Marktanteile, schreibt das "Handelsblatt" unter Berufung auf EU-Daten. Stickstoffdünger sei der weltweit am meisten verwendete Dünger und für die Landwirtschaft sehr wichtig, so die Zeitung.

Gerade bei diesem wichtigen Produkt konnte Russland seine Exporte in die EU stark steigern. Während Russland 2022/2023 noch 1,64 Millionen Tonnen Stickstoffdünger in die EU importierte, waren es von 2023 bis in dieses Jahr 1,78 Millionen Tonnen, geht aus Angaben des Verbandes Fertilizer Europe hervor. Überdies hat Russland seit 2020 Marktanteile gewonnen und liefert nun 30 Prozent des in Europa verkauften Stickstoffdüngers.

Europäische Produzenten beklagen Importe aus Russland

Die europäischen Produzenten sind über diese Entwicklung nicht erfreut. Sie haben sich in einem Brandbrief an die EU-Kommission gewandt. Darin warnen sie laut "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) vor einer "strukturellen Abhängigkeit" von Russland bei der Lebensmittelproduktion. Außerdem forderten sie Einfuhrzölle auf Düngemittel.

Stickstoffdünger basiert laut "Handelsblatt" auf Harnstoff, der aus Erdgas hergestellt wird. Damit hätten russische Produzenten einen entscheidenden Vorteil. In Russland werde der Preis für Erdgas nämlich staatlich festgelegt, weshalb russische Hersteller deutlich günstiger produzieren könnten als Anbieter aus der EU.

Allein in Deutschland beträgt das Umsatzvolumen von Dünger und Stickstoffverbindungen Hochrechnungen zufolge in diesem Jahr rund 3,3 Milliarden Euro.

