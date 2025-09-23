DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -2,2%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin97.543 -0,7%Euro1,1732 -0,1%Öl67,15 +0,7%Gold3.697 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Volkswagen (VW) vz. 766403 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Intel 855681 SAP 716460 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nikkei 225 steigt deutlich -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Novartis im Fokus
Top News
Aktien von Tesla & Alpühabet im Blick: Amazon startet sein erstes Robotaxi-Angebot in Las Vegas Aktien von Tesla & Alpühabet im Blick: Amazon startet sein erstes Robotaxi-Angebot in Las Vegas
Abseits von KI und Leitzins - Portfoliomanager rät zu diesen Small- und Mid-Caps Abseits von KI und Leitzins - Portfoliomanager rät zu diesen Small- und Mid-Caps
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!

Trump bei Kirk-Trauerfeier: 'Ich hasse meine Gegner'

22.09.25 06:05 Uhr

GLENDALE (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat bei der Trauerfeier für den getöteten Aktivisten Charlie Kirk seine eigene Haltung zu politischen Gegnern verdeutlicht. Kirk sei ein "Missionar mit einem edlen Geist und einem großen, großen Ziel" gewesen, sagte Trump. Er habe seine Gegner nicht gehasst, sondern das Beste für sie gewollt. "Da war ich anderer Meinung als Charlie", fügte der US-Präsident dann hinzu. "Ich hasse meine Gegner und wünsche ihnen nicht das Beste."

Wer­bung

An die Witwe Erika Kirk gewandt, sagte Trump: "Es tut mir leid, Erika. Aber vielleicht kannst Du und die ganze Gruppe mich noch davon überzeugen, dass das nicht richtig ist. Aber ich kann meine Gegner nicht ausstehen." Kirks Ehefrau hatte zuvor auf der Bühne erklärt, sie vergebe dem Schützen, der ihren Mann getötet habe. Die Antwort auf Hass sei nicht Hass, sondern immer Liebe.

Trump warnte zugleich davor, Meinungsäußerungen mit Gewalt gleichzusetzen. "Wenn Sprache als Gewalt gilt, dann werden einige unweigerlich den Schluss ziehen, dass Gewalt gerechtfertigt ist, um Sprache zu stoppen - und das werden wir nicht zulassen", sagte er. Die Tradition der offenen Debatte, die Kirk gepflegt habe, sei nicht nur ein Pfeiler der Demokratie, sondern "in vieler Hinsicht die Grundlage unserer gesamten Gesellschaft".

Kirk war am 10. September bei einer Veranstaltung im Bundesstaat Utah erschossen worden. Er galt als eines der bekanntesten Gesichter der amerikanischen Rechten. Über seine Plattformen erreichte er ein Millionenpublikum./gei/DP/zb