DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,97 -2,7%Nas23.054 -1,9%Bitcoin88.769 +1,2%Euro1,1532 -0,1%Öl63,86 +0,5%Gold3.998 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ausverkauf im Techsektor: DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten -- Airbnb überrascht beim Umsatz -- D-Wave macht weiter Verluste -- Daimler Truck mit Gewinneinbruch
Top News
KRONES-Aktie: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen KRONES-Aktie: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen
Daimler Truck-Aktie: Deutlicher Gewinnrückgang - Nordamerika belastet Quartalsergebnis Daimler Truck-Aktie: Deutlicher Gewinnrückgang - Nordamerika belastet Quartalsergebnis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage

Trump: Kasachstan tritt Abkommen für Zusammenarbeit mit Israel bei

07.11.25 06:50 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Kasachstan schließt sich US-Präsident Donald Trump zufolge den Abraham-Abkommen für eine Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten an. Die muslimisch geprägte frühere Sowjetrepublik unterhält bereits seit ihrer Unabhängigkeit vor mehr als 30 Jahren diplomatische Beziehungen zu Israel. Welche konkrete Bedeutung der Schritt Kasachstans nun hat, blieb daher zunächst unklar.

Wer­bung

Der zentralasiatische Staat wird Trump zufolge in seiner zweiten Amtszeit das erste Land sein, das sich den Abkommen anschließt - "das erste von vielen", schrieb er auf der Plattform Truth Social.

Der Schritt Kasachstans schien eher symbolischer Natur. Das hielt das Weiße Haus nicht davon ab, die Ankündigung als Durchbruch zu feiern. "Gesegnet seien die Friedensbringer", hieß es etwa in einem Post des Weißen Hauses auf der Plattform X zu Trumps Ankündigung. Außenminister Marco Rubio lobte seinen Chef umgehend als den weltbesten Verhandlungsführer, der sich für Frieden und Stabilität auf der Welt einsetze.

Wird sich Saudi-Arabien den Abkommen anschließen?

Die 2020 besiegelten Abraham-Abkommen gelten als bedeutender Erfolg aus Trumps erster Amtszeit. Trumps Regierung arbeitet nach eigener Darstellung an einer Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien. Eine solche Annäherung hatte sich im Sommer 2023 angebahnt, fand dann aber ein jähes Ende aufgrund des Gaza-Kriegs.

Wer­bung

Kasachstan, dessen Bevölkerung zu rund 70 Prozent muslimischen Glaubens ist, sieht sein Verhältnis zu Israel in der Tradition der Sowjetunion, die das Land 1948 als erstes neben den USA anerkannt hatte. Der Staat unter der säkularen Führung von Präsident Kassym-Schormat Tokajew ist flächenmäßig das neuntgrößte Land der Erde und verfügt über große Öl- und Gasvorkommen./rin/DP/zb