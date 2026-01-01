DAX24.604 -0,4%Est505.886 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,95 +2,0%Nas23.116 +0,7%Bitcoin76.849 +2,0%Euro1,1726 ±0,0%Öl64,87 +1,4%Gold4.857 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX im Minus -- US-Börsen in Grün -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- BioNTech, Kraft Heinz, Amazon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Grönland-Übernahme & Zölle: Trump will "unverzüglich Verhandlungen" - EU stoppt Umsetzung des US-Handelsabkommens Grönland-Übernahme & Zölle: Trump will "unverzüglich Verhandlungen" - EU stoppt Umsetzung des US-Handelsabkommens
DAX-Verlustserie setzt sich fort - Trump bekräftigt in Davos US-Besitzanspruch auf Grönland DAX-Verlustserie setzt sich fort - Trump bekräftigt in Davos US-Besitzanspruch auf Grönland
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

Trump sagt, er werde keine Gewalt in Grönland anwenden - Treffen mit Selenskyj

21.01.26 15:46 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat seine Forderung bekräftigt, dass die USA die zu Dänemark gehörige Insel Grönland übernehmen müsse. In seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos begründete Trump seine Forderung damit, dass die USA "dieses Stück Eis" für seine Verteidigung brauchten und sie nie etwas von der Nato bekommen, aber sehr viel gegeben habe. "Die Leute glauben, ich werde Gewalt anwenden, aber ich muss keine Gewalt anwenden und ich werde keine Gewalt anwenden", sagte er. "Worum ich bitte, ist ein Stück Eis - kalt und schlecht gelegen", fügte er später hinzu. Die USA hätten der Nato sehr viel gegeben, aber nichts dafür bekommen. Sie habe Europa vor der Sowjetunion beschützt und später vor Russland.

Wer­bung

Trump bekräftigte seine Einschätzung, dass der russische Präsident Wladimir Putin an einem "Deal" in Sachen Ukraine interessiert sei und sagt, dass er sich am Mittwoch mit den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen werde. "Das ist ein Blutbad und das will ich beenden. Aber eigentlich müssten sie die Europäer um Frieden bemühen, denn die USA und Europa trenne "ein sehr schöner Ozean".

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2026 09:46 ET (14:46 GMT)