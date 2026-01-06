DAX24.892 +0,1%Est505.932 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,36 -1,0%Nas23.547 +0,7%Bitcoin79.194 -1,2%Euro1,1694 ±0,0%Öl59,98 -0,9%Gold4.469 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400 Chevron 852552 ExxonMobil 852549
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt höher als je zuvor -- Wall Street beendet Handel im Plus -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS im Fokus
Top News
Siemens-Aktie profitiert: Partnerschaft mit NVIDIA wird erweitert Siemens-Aktie profitiert: Partnerschaft mit NVIDIA wird erweitert
Bilanzierungsfehler könnte Tech-Aktien belasten - Jim Chanos warnt vor Gefahr für NVIDIA-Partner Bilanzierungsfehler könnte Tech-Aktien belasten - Jim Chanos warnt vor Gefahr für NVIDIA-Partner
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.

Trump sichert sich Kontrolle über Verkauf von Venezuelas Öl

07.01.26 06:17 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump greift direkt in die Ölindustrie Venezuelas ein und sichert sich die Kontrolle über Einnahmen aus dem Verkauf des Rohstoffs. Das südamerikanische Land werde zwischen 30 und 50 Millionen Barrel an sanktioniertem Öl an die USA liefern, kündigte der Republikaner auf der Plattform Truth Social an.

Wer­bung

"Dieses Öl wird zu seinem Marktpreis verkauft, und das Geld wird von mir als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika kontrolliert, um sicherzustellen, dass es zum Wohl des venezolanischen Volkes und der Vereinigten Staaten verwendet wird", schrieb Trump weiter.

Das Öl werde mit Schiffen direkt in US-Häfen gebracht werden. Energieminister Chris Wright sei angewiesen, diesen Plan "sofort" umzusetzen, so Trump. Rohölmengen werden in Barrel gemessen, also Fässern. Ein Barrel umfasst rund 159 Liter./rin/DP/zb