Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Trump Media Technology-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Das Papier von Trump Media Technology befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,0 Prozent auf 17,00 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,0 Prozent auf 17,00 USD. Die Trump Media Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,91 USD nach. Bei 17,15 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Trump Media Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 405.850 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 54,68 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 221,65 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.09.2024 bei 11,75 USD. Mit einem Kursverlust von 30,88 Prozent würde die Trump Media Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Trump Media Technology ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 880000,00 USD umgesetzt, gegenüber 840000,00 USD im Vorjahreszeitraum.

