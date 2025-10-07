Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verzeichnet am Nachmittag Verluste

So entwickelt sich Trump Media Technology

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 17,33 USD.

Der Trump Media Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 17,33 USD. Bei 17,32 USD markierte die Trump Media Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 17,66 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 254.367 Trump Media Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.10.2024 markierte das Papier bei 54,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 215,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,42 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,02 Prozent.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 01.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,10 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 880000,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 840000,00 USD umgesetzt worden waren.

