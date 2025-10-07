Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Abend auf rotem Terrain

Blick auf Trump Media Technology-Kurs

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,3 Prozent auf 17,04 USD nach.

Um 20:08 Uhr ging es für die Trump Media Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 17,04 USD. Die Abwärtsbewegung der Trump Media Technology-Aktie ging bis auf 16,88 USD. Bei 17,66 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 882.516 Trump Media Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 220,99 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,42 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 9,48 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Trump Media Technology ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Trump Media Technology hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,10 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 880000,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 840000,00 USD ausgewiesen worden waren.

