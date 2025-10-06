Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gewinnt am Montagnachmittag

Blick auf Trump Media Technology-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Trump Media Technology. Im NASDAQ-Handel gewannen die Trump Media Technology-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,4 Prozent auf 17,58 USD. Die Trump Media Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,79 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,66 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 316.622 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 211,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,42 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Verlust von 12,26 Prozent wieder erreichen.

Am 01.08.2025 legte Trump Media Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 880000,00 USD – ein Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trump Media Technology 840000,00 USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

