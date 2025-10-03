DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.340 +0,3%Top 10 Crypto16,80 +2,0%Nas22.786 -0,3%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,52 +0,3%Gold3.887 +0,8%
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Freitagabend nordwärts

03.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 17,24 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Trump Media Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 17,24 USD nach oben. Die Trump Media Technology-Aktie legte bis auf 17,74 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,34 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Trump Media Technology-Aktien beläuft sich auf 1.338.193 Stück.

Bei 54,68 USD erreichte der Titel am 30.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Trump Media Technology-Aktie 217,17 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 15,42 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 11,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 01.08.2025 legte Trump Media Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Trump Media Technology hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,10 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Trump Media Technology mit einem Umsatz von insgesamt 880000,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840000,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,76 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net

