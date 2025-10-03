DAX24.386 -0,2%Est505.650 +0,1%MSCI World4.350 +0,5%Top 10 Crypto16,65 +1,1%Nas22.890 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,64 +0,5%Gold3.879 +0,6%
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Trump Media Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 17,36 USD.

Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 17,36 USD. Im Tageshoch stieg die Trump Media Technology-Aktie bis auf 17,38 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,34 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 195.144 Trump Media Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 54,68 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 214,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Trump Media Technology-Aktie. Bei 15,42 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 11,18 Prozent Luft nach unten.

Trump Media Technology ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 880000,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 840000,00 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

