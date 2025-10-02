Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology zeigt sich am Donnerstagabend gestärkt

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Trump Media Technology. Im NASDAQ-Handel gewannen die Trump Media Technology-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Trump Media Technology-Papiere um 20:08 Uhr 2,9 Prozent. Die Trump Media Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,28 USD an. Bei 16,76 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.435.263 Trump Media Technology-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,68 USD) erklomm das Papier am 30.10.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 219,86 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2024 auf bis zu 15,08 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie.

Am 01.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 880000,00 USD umgesetzt, gegenüber 840000,00 USD im Vorjahreszeitraum.

