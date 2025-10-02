DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin103.190 +2,2%Euro1,1723 -0,1%Öl64,30 -1,7%Gold3.857 -0,2%
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology zeigt sich am Donnerstagabend gestärkt

02.10.25 20:24 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology zeigt sich am Donnerstagabend gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Trump Media Technology. Im NASDAQ-Handel gewannen die Trump Media Technology-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
14,13 EUR -0,30 EUR -2,08%
Im NASDAQ-Handel gewannen die Trump Media Technology-Papiere um 20:08 Uhr 2,9 Prozent. Die Trump Media Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,28 USD an. Bei 16,76 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.435.263 Trump Media Technology-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,68 USD) erklomm das Papier am 30.10.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 219,86 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2024 auf bis zu 15,08 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie.

Am 01.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 880000,00 USD umgesetzt, gegenüber 840000,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

