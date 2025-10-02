DAX24.437 +1,3%Est505.650 +1,2%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.766 +0,1%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1696 -0,3%Öl64,55 -1,3%Gold3.827 -1,0%
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

02.10.25 16:10 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 16,88 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 16,88 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 16,97 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,76 USD. Bisher wurden heute 260.685 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2024 auf bis zu 54,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 223,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,08 USD. Dieser Wert wurde am 03.10.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Trump Media Technology-Aktie 10,66 Prozent sinken.

Trump Media Technology ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Trump Media Technology hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,10 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 880000,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 840000,00 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

