Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Montagnachmittag tiefer

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Trump Media Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 16,60 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Trump Media Technology-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 16,60 USD ab. In der Spitze fiel die Trump Media Technology-Aktie bis auf 16,55 USD. Bei 16,72 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Trump Media Technology-Aktien beläuft sich auf 209.190 Stück.

Am 30.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,68 USD an. 229,50 Prozent Plus fehlen der Trump Media Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2024 bei 11,75 USD. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 41,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Trump Media Technology ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Trump Media Technology 880000,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

