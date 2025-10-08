Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology büßt am Mittwochnachmittag ein
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 16,94 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Trump Media Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 16,94 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Trump Media Technology-Aktie bis auf 16,89 USD. Bei 17,02 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 88.695 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.
Bei 54,68 USD markierte der Titel am 30.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 222,79 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,42 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 9,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 01.08.2025 hat Trump Media Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,76 Prozent auf 880000,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 840000,00 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
