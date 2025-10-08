Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Mittwochabend in Grün
Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Trump Media Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 17,15 USD.
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Trump Media Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 17,15 USD. In der Spitze gewann die Trump Media Technology-Aktie bis auf 17,34 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,02 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 598.053 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.
Bei 54,68 USD markierte der Titel am 30.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 218,93 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 15,42 USD. Mit einem Kursverlust von 10,06 Prozent würde die Trump Media Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Trump Media Technology am 01.08.2025. Trump Media Technology hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,10 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,76 Prozent auf 880000,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 840000,00 USD erwirtschaftet worden.
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com
