Aktienkurs aktuell

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagnachmittag gesucht

18.09.25 16:11 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagnachmittag gesucht

Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 17,01 USD.

Trump Media & Technology
14,32 EUR -0,18 EUR -1,24%
Um 15:53 Uhr ging es für das Trump Media Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 17,01 USD. Die Trump Media Technology-Aktie legte bis auf 17,23 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 17,05 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 318.131 Trump Media Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,68 USD erreichte der Titel am 30.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 221,46 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2024 bei 11,75 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 30,92 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 01.08.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 880000,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840000,00 USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

