Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagabend gefragt

Trump Media Technology im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Trump Media Technology. Das Papier von Trump Media Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 16,98 USD.

Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 16,98 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 17,23 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 17,05 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 886.717 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 222,03 Prozent Plus fehlen der Trump Media Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2024 bei 11,75 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 44,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Trump Media Technology mit einem Umsatz von insgesamt 880000,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840000,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,76 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen

Top 10 Bitcoin-Unternehmen: Tesla und Strategy unter den größten BTC-Investoren

Trump Media mit Milliarden-Investition in Bitcoin - Aktie zwischen Erholung und Jahresverlust