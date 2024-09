Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagnachmittag im Keller

Notierung im Fokus

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Trump Media Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 6,9 Prozent auf 13,68 USD ab.

Die Trump Media Technology-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 6,9 Prozent auf 13,68 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 13,61 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 14,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.144.889 Trump Media Technology-Aktien.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 79,30 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 479,68 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,61 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,51 Prozent würde die Trump Media Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Trump Media Technology am 09.08.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,15 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Trump Media Technology 840000,00 USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.net

