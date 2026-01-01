DAX24.607 -1,4%Est505.858 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,05 -3,6%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.634 -2,4%Euro1,1727 +0,7%Öl64,33 +0,2%Gold4.743 +1,5%
Tschechiens Regierungschef sucht Grönland auf Globus

20.01.26 14:04 Uhr

PRAG (dpa-AFX) - Angesichts der geopolitischen Spannungen um Grönland hat sich der tschechische Regierungschef Andrej Babis ein bewährtes Anschauungsobjekt angeschafft: "Ich habe mir einen Globus für 15.000 Kronen gekauft, um genau zu wissen, wo Grönland liegt", sagte er vor Journalisten. In Euro umgerechnet sind das mehr als 600 Euro. In den sozialen Medien erntete der 71-Jährige dafür viel Häme. "Er verfügt nicht einmal über Grundkenntnisse aus der Schule", kritisierte etwa ein Internet-Nutzer.

Regierungschef erklärt Unterschied zwischen Karte und Globus

Später lieferte Babis eine Art Erklärvideo nach. "Manche lachen mich aus, weil sie ein anderes Gehirn haben als ich", sagte er darin selbstironisch. Doch auf einer üblichen Weltkarte sehe Grönland größer aus als es ist. Erst auf dem Globus erkenne man das tatsächliche Flächenverhältnis zwischen Grönland und den USA oder Europa. Zudem sehe man "schön plastisch", wie nahe Russland an Grönland liege und wie russische Raketen über den Nordpol nach Nordamerika fliegen könnten.

Hoffen auf Einigung unter Verbündeten

Zur US-Drohkulisse gegen Grönland bezog der selbsterklärte Fan des US-Präsidenten Donald Trump keine klare Stellung. Einerseits betonte er, dass Grönland "selbstverständlich" zum dänischen Königreich gehöre. Andererseits forderte er Dänemark und die USA zu einer diplomatischen Verhandlungslösung auf. "Ich hoffe, dass es gut ausgeht und sich die Verbündeten einigen", sagte Babis. Der Milliardär und Gründer der rechtspopulistischen Partei ANO ist seit Dezember zum dritten Mal tschechischer Regierungschef. Tschechien ist

- wie die USA und Dänemark - Mitglied der Nato./hei/DP/tih