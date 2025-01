TUI Aktie News: TUI behauptet sich am Vormittag

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 8,35 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die TUI-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 8,35 EUR. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,42 EUR. Die TUI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,34 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 8,36 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 60.847 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,88 EUR erreichte der Titel am 12.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,37 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 5,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,053 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,73 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 11.12.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,72 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die TUI-Bilanz für Q1 2025 wird am 18.02.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 17.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,23 EUR im Jahr 2025 aus.

