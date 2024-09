TUI Aktie News: TUI am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 5,92 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 5,92 EUR. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 5,92 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,99 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 88.546 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 8,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 26,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 4,37 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 26,25 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 8,46 EUR.

Am 14.08.2024 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 5,79 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,29 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 11.12.2024 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 10.12.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

