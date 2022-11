TUI Aktie News: TUI am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel TUI 1,53 EUR

0,56% Charts

News

Analysen

Das Papier von TUI konnte um 12:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 1,54 EUR. In der Spitze gewann die TUI-Aktie bis auf 1,54 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 822.108 TUI-Aktien.

Am 16.02.2022 markierte das Papier bei 3,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 56,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2022 (1,17 EUR). Mit einem Kursverlust von 31,89 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 2,17 EUR an.

Am 10.08.2022 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,72 EUR je Aktie erzielt worden. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.433,20 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 847,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 468,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 14.12.2022 präsentieren. Am 13.12.2023 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,081 EUR je TUI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

TUI-Aktie schwächer: Spätsommer ist bei TUI beliebt

TUI-Aktie profitiert: TUI baut Führungsteam um TUI-Chef Ebel um

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

Bildquellen: TUI