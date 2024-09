TUI Aktie News: TUI am Mittag billiger

Kursentwicklung

Die Aktie von TUI gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 5,85 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 5,85 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 5,82 EUR. Bei 5,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 256.004 TUI-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,02 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 37,01 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 4,37 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,39 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,46 EUR.

TUI ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz wurden 5,79 Mrd. EUR gegenüber 5,29 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte TUI am 11.12.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 10.12.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2024 1,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie: Was Analysten von TUI erwarten

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone

Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittwochmittag Verluste