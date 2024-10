TUI Aktie News: TUI am Mittag mit Abschlägen

So bewegt sich TUI

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TUI. Zuletzt ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 6,80 EUR.

Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr um 0,5 Prozent auf 6,80 EUR ab. Der Kurs der TUI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,75 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 6,79 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 384.628 TUI-Aktien.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,02 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,84 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,37 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,46 EUR je TUI-Aktie aus.

TUI ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte TUI ebenfalls ein EPS von 0,04 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,29 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,79 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die TUI-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.12.2024 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 10.12.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,05 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter

KW 40: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX am Nachmittag schwächer