TUI Aktie News: TUI am Mittwochnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 5,79 EUR abwärts.

Das Papier von TUI befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 5,79 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 5,77 EUR. Bei 5,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 858.634 TUI-Aktien umgesetzt.

Bei 8,02 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,37 EUR am 24.10.2023. Mit Abgaben von 24,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,46 EUR.

Am 14.08.2024 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.12.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 10.12.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 EUR je TUI-Aktie belaufen.

