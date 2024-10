TUI Aktie News: TUI verbilligt sich am Nachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von TUI gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 6,81 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 6,81 EUR. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 6,80 EUR ein. Bei 6,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 780.837 TUI-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 15,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,37 EUR am 24.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

TUI-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 8,46 EUR.

Am 14.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte TUI ebenfalls ein EPS von 0,04 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,79 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,29 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 11.12.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 10.12.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,05 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter

KW 40: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche