TUI Aktie News: TUI am Montagvormittag stärker

Die Aktie von TUI zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 7,44 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 7,44 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 7,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,32 EUR. Bisher wurden heute 769.168 TUI-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 8,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 19,35 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,05 EUR am 06.08.2024. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 32,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,068 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,80 EUR.

Am 11.02.2025 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,17 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,87 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,30 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 14.05.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 20.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,18 EUR im Jahr 2025 aus.

