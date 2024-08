TUI Aktie News: TUI macht am Montagvormittag Boden gut

Aktienentwicklung

Die Aktie von TUI gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die TUI-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 5,43 EUR.

Das Papier von TUI konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 5,43 EUR. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,45 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,42 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 71.046 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,02 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 47,55 Prozent zulegen. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,37 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 24,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,335 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,50 EUR.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,58 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,04 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 30,95 Prozent auf 3,65 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet. Am 10.12.2025 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

