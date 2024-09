TUI Aktie News: TUI am Mittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TUI. Zuletzt sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 5,84 EUR zu.

Das Papier von TUI legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 5,84 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,94 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 5,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.376.208 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 8,02 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 25,29 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,46 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte TUI am 14.08.2024 vor. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte TUI ebenfalls ein EPS von 0,04 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 5,79 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,29 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 10.12.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von TUI.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,05 EUR je TUI-Aktie.

