TUI Aktie News: TUI gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Kurs der TUI

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 5,70 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 5,70 EUR zu. Im Tageshoch stieg die TUI-Aktie bis auf 5,88 EUR. Bei 5,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.150.451 TUI-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.04.2024 auf bis zu 8,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 30,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,154 EUR. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 8,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte TUI am 15.05.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,58 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 30,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 10.12.2025.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,62 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

