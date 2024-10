TUI Aktie News: TUI schiebt sich am Vormittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TUI zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 7,02 EUR.

Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 7,02 EUR. Im Tageshoch stieg die TUI-Aktie bis auf 7,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,89 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 471.223 TUI-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 8,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 14,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 60,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

TUI-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,46 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 14.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,79 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,29 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von TUI wird am 11.12.2024 gerechnet. TUI dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 10.12.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,05 EUR fest.

