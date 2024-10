TUI im Fokus

TUI Aktie News: TUI reagiert am Mittag positiv

16.10.24 12:05 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von TUI. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 7,13 EUR.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 7,13 EUR. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,15 EUR. Bei 7,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.447.510 TUI-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 8,02 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 12,52 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 38,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. TUI-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,46 EUR je TUI-Aktie aus. TUI gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als TUI mit 0,04 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz wurden 5,79 Mrd. EUR gegenüber 5,29 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.12.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 10.12.2025. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,06 EUR je TUI-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur TUI-Aktie Zuversicht in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im MDAX Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag im Aufwind Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels im Aufwind

