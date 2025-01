TUI Aktie News: TUI verteuert sich am Vormittag

TUI im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 7,52 EUR.

Das Papier von TUI legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 7,52 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TUI-Aktie bisher bei 7,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 70.241 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,88 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,09 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,076 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 8,73 EUR.

TUI ließ sich am 11.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,72 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,78 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,43 Mrd. EUR – ein Plus von 11,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 8,48 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte TUI am 18.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von TUI.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,24 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

